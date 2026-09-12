Paternò, via Sardegna come una pista di notte: residenti segnalano auto e moto veloci

Segnalazioni per auto e moto a velocità sostenuta nelle ore notturne. Preoccupano anche le condizioni della carreggiata: chiesti maggiori controlli.

Continuano le segnalazioni dei cittadini per la velocità sostenuta con cui, soprattutto nelle ore serali e notturne, auto e moto percorrono alcune strade di Paternò.

Questa volta l’attenzione riguarda via Sardegna e la zona circostante, dove viene segnalato il passaggio frequente di veicoli a velocità ritenuta eccessiva, soprattutto nelle ore in cui il traffico diminuisce.

A preoccupare non è soltanto il rumore, ma soprattutto il possibile rischio per la sicurezza. In alcuni tratti, inoltre, le condizioni della carreggiata non sarebbero ottimali, con avvallamenti e deformazioni dell’asfalto che potrebbero rendere ancora più pericoloso il transito a velocità elevata.

Il timore dei residenti è che possa bastare una distrazione, una manovra improvvisa o una perdita di controllo per provocare conseguenze molto serie.

Da qui la richiesta di maggiori controlli nelle ore notturne e di interventi capaci di scoraggiare comportamenti pericolosi, prima che possa verificarsi un grave incidente.

La segnalazione si aggiunge a quelle già emerse nelle scorse settimane in altre zone della città, dove il problema della velocità nelle strade urbane continua a destare preoccupazione.