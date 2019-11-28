PATERNÒ: LADRA SERIALE FINISCE IN CARCERE
I Carabinieri della Stazione di Paternò, in esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso dall’Autorità Giudiziaria romena, ha arrestato la 36enne Elena ROMANESCU.
La donna, che in Romania tra il 2014 ed il 2015 si sarebbe resa responsabile di diversi furti, era stata fermata ed identificata dai militari nel corso di un servizio finalizzato alla repressione dei reati
contro il patrimonio.
I militari quindi, appresa l’esistenza del provvedimento a carico della donna, hanno provveduto alla notifica all’interessa che, quindi, è stata tradotta nel carcere catanese di Piazza Lanza.