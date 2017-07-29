PATERNO' LADRI DI RAME ALLA SCUOLA DI VIALE KENNEDY

Enormi danni nel plesso scolastico di Viale Kennedy. Dopo l'ennesima irruzione dei ladri, che per portare via alcuni pezzi di rame hanno causato allagamenti nel plesso, danneggiando beni che servono a...

Enormi danni nel plesso scolastico di Viale Kennedy. Dopo l'ennesima irruzione dei ladri, che per portare via alcuni pezzi di rame hanno causato allagamenti nel plesso, danneggiando beni che servono ai giovani che devono crescere per la città. Amareggiato il sindaco Nino Naso, che ha subito effettuato un sopralluogo nel plesso: "Un danno enorme, che purtroppo dovrà pagare l'intera città di Paternò - dichiara il sindaco - fatto solo per racimolare qualche spicciolo, perché con il rame rubato non si risolve granché. Faccio appello a tutti i cittadini onesti affinché vigilino sui beni comunali, e sulle scuole che servono per i nostri figli. Abbiamo fatto di tutto per sistemare la scuola, per evitare i doppi turni, e per dare riscontro ai genitori, ma purtroppo così, i nostri sforzi serviranno a poco. Ora vedrò di assicurare la vigilanza del plesso, e di riprendere i lavori, sperando che non tornino a rubare".