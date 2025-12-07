Paternò, ladri senza vergogna: rubano gli addobbi di Natale davanti alle case alle 20:32 – VIDEO SHOCK

Un episodio a dir poco allucinante quello avvenuto in via G. Pitrè a Paternò nella serata del 5 dicembre, Un episodio allucinante quello avvenuto in via G. Pitrè a Paternò nella serata del 5 dicembre,...

Un episodio a dir poco allucinante quello avvenuto in via G. Pitrè a Paternò nella serata del 5 dicembre, Un episodio allucinante quello avvenuto in via G. Pitrè a Paternò nella serata del 5 dicembre, poco dopo le 20:30.

Un uomo con il cappuccio alzato si è avvicinato agli ingressi di due abitazioni e, in pochi secondi, ha strappato le decorazioni natalizie: un fuoriporta luminoso e un tappetino.

Il video, arrivato in redazione, mostra il ladro in azione con una rapidità impressionante mentre un complice in scooter lo attende in strada, pronto alla fuga.

La scena ha lasciato attoniti i residenti: rubare addobbi in un orario così “normale” rende l’episodio ancora più sconcertante.

La proprietaria di una delle case colpite ha commentato:

«Un paese che non si può descrivere. È una vergogna.»

Non si tratta di un caso isolato: altri episodi simili ci sono stati segnalati anche nella zona di via Sardegna, dove diversi residenti lamentano la sparizione di decorazioni natalizie poste davanti agli ingressi.

Un gesto piccolo ma gravissimo, soprattutto in un periodo in cui la città si prepara alle festività e quegli addobbi rappresentano tradizione, normalità e spirito natalizio.