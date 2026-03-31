Paternò, l’AMA: 1.100 utenze morose su 17.500 e oltre 3 milioni di debiti, via al recupero crediti

A.M.A. S.p.A. comunica di aver deliberato l’affidamento alla So.Ge.R.T. S.p.A. delle attività di recupero del credito relativo alle utenze morose.

La decisione si inserisce in un percorso strutturato volto a garantire la sostenibilità economico-finanziaria dell’azienda e la piena equità nella gestione del Servizio Idrico Integrato.

A fronte di circa 17.500 utenze, si registrano 1.100 utenze con morosità superiore a 1.000 euro di debito nei confronti della società. Una situazione debitoria che ha determinato un credito complessivo per A.M.A. S.p.A. superiore ai 3 milioni di euro.

Si tratta di risorse fondamentali per assicurare la continuità del servizio, il rispetto degli impegni economici con fornitori, professionisti e imprese che operano per A.M.A. S.p.A., nonché il mantenimento degli standard operativi a beneficio della collettività.

Dall’analisi della situazione creditizia emerge che il debito accumulato da meno del 6% delle utenze rappresenta un elemento di criticità per la gestione del servizio.

Il corretto pagamento dei corrispettivi dovuti per il servizio consente ad A.M.A. S.p.A. di coprire integralmente i costi del Servizio Idrico Integrato, caratterizzato da tariffe tra le più contenute del territorio, e di garantire un sistema equo e sostenibile. A titolo esemplificativo, il costo medio del servizio idrico per un nucleo familiare di 5 persone incide per circa 30 euro mensili sul bilancio familiare.

Al contrario, il fenomeno della morosità incide negativamente sulla qualità complessiva delle prestazioni erogate, con effetti che si riflettono sull’intera collettività e, in particolare, sulle utenze che risultano in regola con i pagamenti.

Per tali ragioni, A.M.A. S.p.A. ha avviato un piano di recupero del credito che sarà attuato in maniera progressiva, a partire dalle posizioni debitorie di maggiore entità e dalle utenze cessate.

L’obiettivo è favorire, in via prioritaria, l’adempimento spontaneo da parte degli utenti, anche attraverso la possibilità di accedere a modalità di pagamento flessibili, in collaborazione con So.Ge.R.T. S.p.A., incaricata delle attività di recupero.

Parallelamente, A.M.A. S.p.A. prosegue le azioni già in corso tramite il proprio personale, impegnato nel contrasto alla morosità e agli allacci abusivi.

Con queste iniziative, la Società rafforza il proprio impegno per una gestione del servizio idrico pubblica, equa, sostenibile ed efficiente, fondata sul rispetto delle regole e sulla responsabilità condivisa tra azienda e utenza.