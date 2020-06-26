PATERNO': L'AMA AVVIA DUE ATTIVITÀ', IL CENSIMENTO DEI CONTATORI UTENZA E LA RICERCA DI PERDITE

Dai dati statistici in possesso di questa società emergono rilevanti differenze tra i volumi di acqua potabile immessi in rete e quelli fatturati all’utenza.L’A.M.A., pertanto, al fine di ridurre il d...

Dai dati statistici in possesso di questa società emergono rilevanti differenze tra i volumi di acqua potabile immessi in rete e quelli fatturati all’utenza.

L’A.M.A., pertanto, al fine di ridurre il dispendio di acqua potabile, che si ricorda essere una risorsa naturale non rinnovabile, e in considerazione che l’utenza è tenuta al pagamento di un corrispettivo che concorre a coprire i costi sostenuti per la gestione del servizio stesso, ha determinato di avviare due attività.

La prima, nel breve termine, di censimento con il sistema “porta a porta” dei contatori per verificare il normale funzionamento e la corretta installazione.

La seconda, nel medio termine, di individuazione e localizzazione di perdite dovute alla vetustà e criticità della rete idrica o a eventuali allacci abusivi non direttamente visibili.

Vale la pena ricordare che entrambe le verifiche sono adottate, principalmente, nell’interesse degli utenti in quanto il recupero di risorsa idrica consentirebbe di abbattere i costi del servizio.

Per informazioni, segnalazioni o per la regolarizzazione della propria fornitura, quanti interessati possono assumere le indicazioni necessarie presso gli uffici dell’A.M.A. S.p.A. siti in via Emanuele Bellia n. 214, tel. 095/7973039-037-035.