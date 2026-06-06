Paternò, lancia cocaina e crack dal balcone per sfuggire ai controlli: arrestato 21enne

Era convinto di poter agire indisturbatamente il 21enne di Paternò che invece, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, è stato arrestato in flagranza per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio dai Carabinieri della Stazione di Santa Maria di Licodia, nell’occasione supportati dai colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori di “Sicilia”.

Il giovane infatti, ancora una volta per reati in materia di droga, era già stato in precedenza “pizzicato” dai Carabinieri che pertanto, a ragion veduta, lo hanno posto al centro di un’efficace attività info investigativa perché convinti che, comunque, non avesse interrotto la sua illecita attività di “spacciatore”.

Acquisiti quindi utili indizi investigativi, i Carabinieri, intorno alle 09.30, hanno deciso di passare all’azione con l’intento di eseguire una perquisizione all’interno della sua abitazione condivisa con i genitori, sita nelle campagne della periferia paternese, non prima però d’aver precauzionalmente cinturato quella casa col preciso intento di evitare che il giovane, al momento del loro arrivo, tentasse di disfarsi di eventuali quantitativi di droga.

Precauzione questa rivelatasi vincente perché il giovane, come i militari avevano presagito, anziché aprire loro la porta d’ingresso, è stato notato uscire nel balcone del piano superiore e quindi lanciare un contenitore nero nel prato sottostante.

Ovvia la successiva richiesta di spiegazioni dei Carabinieri al 21enne che, vistosi ormai scoperto, ha personalmente recuperato quella scatola al cui interno i militari hanno trovato 23 dosi di cocaina e 24 di crack, già confezionate e pronte per la vendita al dettaglio, mentre, nel cassetto di un mobile della sua stanza da letto hanno scovato la ragguardevole somma di 2.800,00 euro, di cui il giovane non ha saputo fornire spiegazioni circa il suo possesso.

L’arresto del 21enne, ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva, è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.