PATERNO’ L’APPELLO DEI SOCCORRITORI: “NON LASCIATE AUTO IN SOSTA IN STRADE STRETTE”

Un disperato Sos ci giunge da parte di chi, giorno dopo giorno, lavora al servizio della comunità cercando di garantire soccorsi e sicurezza.In questi ultimi giorni, infatti, in diverse occasioni i me...

Un disperato Sos ci giunge da parte di chi, giorno dopo giorno, lavora al servizio della comunità cercando di garantire soccorsi e sicurezza.

In questi ultimi giorni, infatti, in diverse occasioni i mezzi di soccorso sono stati ritardati dalla sosta selvaggia, che in interventi in via Istria, Abate Meli, via Circumvallazione, spesso sono stati frenati da vetture parcheggiate male, che hanno ostacolato i mezzi di emergenza.

Si chiede a tutti i Paternesi, che hanno a cuore la sicurezza e un senso civico utile a garantire soccorsi celeri a tutti, di parcheggiare in modo da non ostacolare eventuali mezzi di soccorso, specie nelle ore notturne.

Oltre alle vie citate sopra, difficoltà si sono riscontrate anche in zona Scala Vecchia, via Sardegna e via Fiume. Una situazione che deve essere monitorata e controllata anche dalle autorità competenti, che potrebbe anche mettere divieti o paletti in luoghi ove si riscontrano maggiori difficoltà.

Noi di 95047, accogliamo con cuore un appello che serve a tutta la comunità, per garantire il rispetto dei divieti, ma soprattutto dare una mano a chi giornalmente rischia la propria vita per aiutare chi ha delicate necessità.

IL DIRETTORE Luigi Saitta