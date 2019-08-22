PATERNO’ L’APPELLO DEI SOCCORRITORI: “NON LASCIATE AUTO IN SOSTA IN STRADE STRETTE”
Un disperato Sos ci giunge da parte di chi, giorno dopo giorno, lavora al servizio della comunità cercando di garantire soccorsi e sicurezza.
In questi ultimi giorni, infatti, in diverse occasioni i mezzi di soccorso sono stati ritardati dalla sosta selvaggia, che in interventi in via Istria, Abate Meli, via Circumvallazione, spesso sono stati frenati da vetture parcheggiate male, che hanno ostacolato i mezzi di emergenza.
Si chiede a tutti i Paternesi, che hanno a cuore la sicurezza e un senso civico utile a garantire soccorsi celeri a tutti, di parcheggiare in modo da non ostacolare eventuali mezzi di soccorso, specie nelle ore notturne.
Oltre alle vie citate sopra, difficoltà si sono riscontrate anche in zona Scala Vecchia, via Sardegna e via Fiume. Una situazione che deve essere monitorata e controllata anche dalle autorità competenti, che potrebbe anche mettere divieti o paletti in luoghi ove si riscontrano maggiori difficoltà.
Noi di 95047, accogliamo con cuore un appello che serve a tutta la comunità, per garantire il rispetto dei divieti, ma soprattutto dare una mano a chi giornalmente rischia la propria vita per aiutare chi ha delicate necessità.
IL DIRETTORE Luigi Saitta