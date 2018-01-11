PATERNO': L’Arcivescovo Gristina in visita al distaccamento dei Vigili del Fuoco - FOTO
A cura di Redazione
11 gennaio 2018 08:12
Visita ieri mattina da parte dell arcivescovo di Catania, Monsignor Gristina nella caserma dei vigili del fuoco di Paternò
A ricevere l'arcivescovo, il comandante provinciale dei vigili del fuoco, Ing. Giuseppe Verme, insieme al suo vice Santo Salluzzo
https://www.youtube.com/watch?v=6ejXkOCIbcw