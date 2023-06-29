PATERNÒ, L'ASSOCIAZIONE ENOSIS SORTEGGIA CARRELLO DI PRODOTTI ALIMENTARI

Dopo un lungo periodo di promozione da parte dei volontari, l’associazione Enosis ha provveduto all’estrazione del biglietto vincente, assegnando il carrello di spesa al fortunato vincitore.L’iniziati...

L’iniziativa fa parte di un progetto d’inclusione sociale che ha permesso a Enosis di destinare il ricavato della vendita dei biglietti ad un gruppo di bambini per donare loro una settimana di campus estivo presso una attività commerciale sita nel nostro comprensorio.

Soddisfatto il Presidente di Enosis Riccardo Longo e tutti i volontari per i risultati ottenuti e per aver riscontrato con questa iniziativa molta sensibilità e umanità nelle persone che hanno contribuito anche con un piccolo gesto a rendere importante e speciale questo progetto.