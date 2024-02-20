95047

PATERNÒ. L’AUTO PRENDE FUOCO DURANTE LA MARCIA, PAURA IN VIA DEI CORALLI

Nella serata di ieri , 19 Febbraio 2024 un incidente incendiario si è verificato in Via dei Coralli, nella zona di San Marco a Paternò. Una Citroen C4 in transito è improvvisamente andata a fuoco ment...

A cura di Redazione Redazione
20 febbraio 2024 09:21
PATERNÒ. L’AUTO PRENDE FUOCO DURANTE LA MARCIA, PAURA IN VIA DEI CORALLI -
Cronaca
Condividi

Nella serata di ieri , 19 Febbraio 2024 un incidente incendiario si è verificato in Via dei Coralli, nella zona di San Marco a Paternò.

Una Citroen C4 in transito è improvvisamente andata a fuoco mentre percorreva la strada.

Fortunatamente, il conducente ha prontamente reagito, accostando il veicolo al primo segnale di fumo.

I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, spegnendo le fiamme e garantendo la sicurezza dell'area circostante.

Non sono stati segnalati feriti in seguito all'incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza della zona.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047