95047

PATERNÒ, LAVORI DI COLLEGAMENTO DELLA NUOVA CONDOTTA CON LA RETE IDRICA ESISTENTE

L’Azienda Municipalizza Acquedotto, comunica che per consentire i lavori di collegamento della nuova condotta con la rete idrica esistente, il giorno ventinove e trenta giugno, 2020 e giorno uno e due...

A cura di Redazione Redazione
29 giugno 2020 08:15
PATERNÒ, LAVORI DI COLLEGAMENTO DELLA NUOVA CONDOTTA CON LA RETE IDRICA ESISTENTE -
News
Condividi

L’Azienda Municipalizza Acquedotto, comunica che per consentire i lavori di collegamento della nuova condotta con la rete idrica esistente, il giorno ventinove e trenta giugno, 2020 e giorno uno e due luglio 2020, si verificheranno interruzioni sulla distribuzione idrica nelle seguenti zone e vie:

  1. zona Scala Vecchia,
  2. Via Canonico Renna,
  3. Via Sardegna,
  4. Via Fiume,
  5. Via Campania,
  6. Via Circumvallazione,
  7. Corso Marco Polo e vie limitrofe.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047