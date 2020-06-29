PATERNÒ, LAVORI DI COLLEGAMENTO DELLA NUOVA CONDOTTA CON LA RETE IDRICA ESISTENTE
A cura di Redazione
29 giugno 2020 08:15
L’Azienda Municipalizza Acquedotto, comunica che per consentire i lavori di collegamento della nuova condotta con la rete idrica esistente, il giorno ventinove e trenta giugno, 2020 e giorno uno e due luglio 2020, si verificheranno interruzioni sulla distribuzione idrica nelle seguenti zone e vie:
- zona Scala Vecchia,
- Via Canonico Renna,
- Via Sardegna,
- Via Fiume,
- Via Campania,
- Via Circumvallazione,
- Corso Marco Polo e vie limitrofe.