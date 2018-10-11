PATERNÒ, LE AREE DI ATTESA IN CASO DI EVENTI SISMICI
LE AREE DI ATTESA DI PROTEZIONE CIVILE SUDDIVIDENDO IL TERRITORIO DEL CENTRO ABITATO E DI SFERRO PER DISTRETTI (DA 1 A 12). INOLTRE E' VISIONABILE L'ELENCO DELLE VIE DIVISE PER DISTRETTO IN ORDINE AL...
LE AREE DI ATTESA DI PROTEZIONE CIVILE SUDDIVIDENDO IL TERRITORIO DEL CENTRO ABITATO E DI SFERRO PER DISTRETTI (DA 1 A 12). INOLTRE E' VISIONABILE L'ELENCO DELLE VIE DIVISE PER DISTRETTO IN ORDINE ALFABETICO.
SI RIPORTA IN MODO SINTETICO L'ELENCO DELLE AREE DI ATTESA:
1-PIAZZA CADUTI DI NASSYRIA
2-PIAZZA A. MORO
3-PIAZZA VITT. VENETO (S.ANTONIO)
4-PIAZZA LA RUSSA
5-PIAZZA S. FRANCESCO DI PAOLA
6-PIAZZA DELLA CONCORDIA
7-PIAZZA UMBERTO
8-PARCO AMICIZIA
9-PARCO PADRE PIO
10-PARCHEGGIO PAPA GIOVANNI PAOLO II
11-VIALE DEI PLATANI
12-PIAZZA DELLA RICERCA
13-VILLA MONCADA E PARCHEGGI
14-PIAZZA PADRE DOMINIQUE BERGE'
15-VIA DALMAZIA
16-PIAZZA DEL TRICOLORE
17-PIAZZA DON PINO PUGLISI
18-LARGO DELLE ZAGARE
19-PIAZZA C. ALBERTO
20-PIAZZALE DELLA FRATERNITA’
21-VIA BALATELLE CIMITERO NUOVO
22-PIAZZALE DELLA GIOVENTU’
23-PIAZZA ing. M. GRIPPA
CLICCA QUA PER L'ELENCO ORDINATO PER VIE E DISTRETTI