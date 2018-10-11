95047

PATERNÒ, LE AREE DI ATTESA IN CASO DI EVENTI SISMICI

LE AREE DI ATTESA DI PROTEZIONE CIVILE SUDDIVIDENDO IL TERRITORIO DEL CENTRO ABITATO E DI SFERRO PER DISTRETTI (DA 1 A 12).  INOLTRE E' VISIONABILE L'ELENCO DELLE VIE DIVISE PER DISTRETTO IN ORDINE AL...

A cura di Redazione Redazione
11 ottobre 2018 08:02
PATERNÒ, LE AREE DI ATTESA IN CASO DI EVENTI SISMICI -
News
Condividi

LE AREE DI ATTESA DI PROTEZIONE CIVILE SUDDIVIDENDO IL TERRITORIO DEL CENTRO ABITATO E DI SFERRO PER DISTRETTI (DA 1 A 12).  INOLTRE E' VISIONABILE L'ELENCO DELLE VIE DIVISE PER DISTRETTO IN ORDINE ALFABETICO.

SI RIPORTA IN MODO SINTETICO L'ELENCO DELLE AREE DI ATTESA:

1-PIAZZA CADUTI DI NASSYRIA

2-PIAZZA A. MORO

3-PIAZZA VITT. VENETO (S.ANTONIO)

4-PIAZZA LA RUSSA

5-PIAZZA S. FRANCESCO DI PAOLA

6-PIAZZA DELLA CONCORDIA

7-PIAZZA UMBERTO

8-PARCO AMICIZIA

9-PARCO PADRE PIO

10-PARCHEGGIO PAPA GIOVANNI PAOLO II

11-VIALE DEI PLATANI

12-PIAZZA DELLA RICERCA

13-VILLA MONCADA E PARCHEGGI

14-PIAZZA PADRE DOMINIQUE BERGE'

15-VIA DALMAZIA

16-PIAZZA DEL TRICOLORE

17-PIAZZA DON PINO PUGLISI

18-LARGO DELLE ZAGARE

19-PIAZZA C. ALBERTO

20-PIAZZALE DELLA FRATERNITA’

21-VIA BALATELLE CIMITERO NUOVO

22-PIAZZALE DELLA GIOVENTU’

23-PIAZZA ing. M. GRIPPA

📎 Scarica documento allegato
CLICCA QUA PER L'ELENCO DELLE AREE DI ATTESA

CLICCA QUA PER L'ELENCO ORDINATO PER VIE E DISTRETTI

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047