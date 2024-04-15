Paternó, le dichiarazioni del gruppo di FDI dopo l'operazione Athena
Assordante il silenzio dell’amministrazione comunale di Paternò per le accuse mosse dalla procura della Repubblica di Catania, nei confronti dell'ex assessore, arrestato, Piero Cirino assieme ad altre 16 persone.
Indagati invece a piede libero anche l’assessore Comis e il sindaco Nino Naso, eletti nel Giugno 2022 con l’appoggio di liste civiche e di orientamento di sinistra in contrapposizione al candidato di FDI, appoggiato dal centrodestra. Il giudice per le indagini preliminari descrive un quadro devastante forse molto più grave di quanto avvenuto in altri comuni, sciolti da questo governo per infiltrazioni mafiose.
Toccherà al Ministero dell’Interno valutare gli interventi successivi, che attengono agli aspetti politici , che sono solo gli unici che ci interessano, lasciando agli inquirenti quelli giudiziari, per i quali restiamo fiduciosi nell'azione della magistratura.
Firmato il coordinamento comunale e gruppo consiliare di Fratelli d'Italia