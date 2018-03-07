PATERNO': Le iniziative "eventi di Marzo"

Conferenza stampa questo pomeriggio, a palazzo Alessi, per presentare gli imminenti e numerosi eventi che compongono il cartellone degli EVENTI DI MARZO.

Una carrellata di eventi che mettono al centro la donna e che sono stati realizzati dalla Presidenza del Consiglio cittadino, dall’assessorato alla Cultura e dalla IV commissione culturale di cui è presidente il consigliere Barbara Conigliello. Coinvolte nella realizzazione degli “Eventi di marzo” numerose associazioni cittadine.

L’iniziativa, che è patrocinata e promossa dalla Presidenza del Consiglio, come chiarisce il dott. Filippo Sambataro, “è una continuazione di ciò che il mio predecessore, la prof.ssa Bottino, aveva iniziato all’inizio del suo mandato. Una manifestazione che via via si è andata perfezionando e che noi raccogliamo e continuiamo con onore poiché è una manifestazione di grosso spessore. Tanti gli eventi previsti che si svolgeranno per tutto il mese.

Tra i temi si è deciso di mettere in luce gli aspetti creativi e professionali del mondo femminile mentre si è preferito escludere momenti di riflessione sulla violenza alle donne, che avevamo già approfondito nel mese di novembre. Abbiamo abbandonato gli aspetti spiacevoli per esaltare gli aspetti positivi della femminilità.”

Soddisfatto il sindaco Nino Naso: “Non ci fermiamo all’8 marzo ma tutto il mese è una celebrazione della donna.

Sono manifestazioni realizzate per intero dalle associazioni. Nel Consiglio comunale abbiamo la presenza di nove donne che sono una grande risorsa per noi e abbiamo realizzato un cartellone che celebra la donna in tutti i suoi aspetti.

Un cartellone variegato di eventi che vanno dalla difesa personale all’artigianato, alla cultura, allo sport. E l’Amministrazione deve essere ancora una volta il punto di riferimento per queste energie positive presenti in città e la donna, noi uomini non dobbiamo dimenticarlo, è la prima risorsa.”