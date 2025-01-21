PATERNO'. LE SEGNALAZIONI DEI LETTORI: MAXI BUCHE E STRADE IMPRATICABILI DOPO IL MALTEMPO

Il maltempo degli ultimi giorni ha avuto un impatto significativo sulle strade della nostra città. Numerosi cittadini hanno segnalato alla redazione la presenza di buche che rappresentano un grave per...

Il maltempo degli ultimi giorni ha avuto un impatto significativo sulle strade della nostra città. Numerosi cittadini hanno segnalato alla redazione la presenza di buche che rappresentano un grave pericolo per automobilisti e pedoni.

Tra le segnalazioni ricevute, alcune spiccano per la gravità della situazione.

Via Giosuè Carducci: maxi buca al centro della carreggiata

Una delle situazioni più critiche riguarda via Giosuè Carducci, dove è stata segnalata una maxi buca descritta dai residenti come un "vero e proprio cratere". "Ci entra mezza ruota", ha commentato un cittadino, evidenziando i potenziali danni ai veicoli e il rischio per la sicurezza degli utenti della strada.

Via De Luca Giulia: doppia foratura e auto danneggiata

Un’altra segnalazione significativa proviene da via De Luca Giulia, nei pressi della chiesa di San Biagio. Una cittadina ha raccontato di aver forato entrambe le gomme della sua auto e di aver riportato danni alla carrozzeria a causa di una buca profonda e poco visibile. "È una situazione insostenibile", ha dichiarato, sottolineando la necessità di interventi urgenti per ripristinare la sicurezza della viabilità.

Via delle Ninfee: strada impraticabile

Un’altra lamentela riguarda via delle Ninfee, descritta dai residenti come "impraticabile". "Abbiamo già segnalato la situazione al comune, ma nulla è cambiato. Speriamo che dare visibilità al problema possa portare a qualche intervento", ha commentato un cittadino.

Appello alle autorità: servono interventi urgenti

Le segnalazioni ricevute mettono in evidenza l'urgenza di una manutenzione stradale tempestiva, soprattutto dopo eventi meteorologici intensi che peggiorano le condizioni del manto stradale. I cittadini chiedono interventi immediati per prevenire ulteriori disagi e garantire la sicurezza di tutti.

Restiamo in attesa di risposte dalle autorità competenti per capire quali provvedimenti verranno presi per affrontare queste criticità. Chiunque voglia segnalare ulteriori problematiche è invitato a contattarci

