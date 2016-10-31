Paternò, le segnalazioni si moltiplicano: “Provano a rubare entrando in casa con una scusa”

Ad agire sarebbero quasi sempre in due approfittando soprattutto degli anziani

95047.it La scusa non è più delle originali. Ma c’è purtroppo chi, in assoluta buona fede, ci casca. A Paternò già da qualche tempo vi sarebbero un paio di loschi soggetti che si aggirano per le abitazioni della città dove vivono, nella stragrande maggioranza dei casi, persone anziane o sole e con la scusa di vedere l’appartamento messo in affitto entrano e provano a portare via qualunque cosa di valore gli capiti a tiro. Le segnalazioni a riguardo nelle ultime settimane si sono moltiplicate. Anche alla nostra redazione. Ad agire sarebbero quasi sempre in due.

Stando così le cose, occorre ribadire di tenere alta la guardia. E, soprattutto, denunciare sempre alle Forze dell’ordine qualsiasi tentativo di furto o anche qualche movimento o presenza di persone sospette.