PATERNÒ, LE STRISCE BLU A BANANA FINISCONO A “STRISCIA LA NOTIZIA” (guarda il video)

Non ci sono solo i classici parcheggi “a lisca di pesce” o “a pettine”. Per chi cerca l’originalità — o forse un po’ di acrobazie urbanistiche — esiste anche il famigerato parcheggio “a banana”. Una trovata che ha attirato non solo l’attenzione dei residenti, ma anche quella delle telecamere di Striscia la Notizia.

A portare il caso all’attenzione del grande pubblico è stato Cristiano Militello, volto storico della rubrica comica “Striscia lo Striscione”.

Nato come spazio dedicato agli striscioni calcistici più surreali, il segmento è oggi un vero e proprio museo ambulante dell’assurdo italiano. Militello gira l’Italia alla ricerca di cartelli, segnali, insegne e curiosità visive degne di un’esposizione artistica contemporanea. E Paternò, con le sue strisce blu dall’andamento indecifrabile, non poteva certo mancare all’appello.

Questa volta, i riflettori si sono accesi su piazza Vittorio Veneto, nei pressi della chiesa di Sant’Antonio.

Qui le strisce blu sembrano tracciate senza tener conto della logica o della geometria: linee storte, inclinazioni improbabili e persino curve che fanno sembrare i posteggi più simili a esercizi di arte concettuale che a spazi reali per automobili.

La particolarità della segnaletica ha suscitato ironia e incredulità tra i cittadini, rimbalzando sui social e approdando infine sulla rete nazionale.

Guarda il servizio su Striscia la Notizia

Titolo: Parcheggi a banana per vegani, idraulici fedeli e raffiche di vento pazzesche



▶ Guarda il video

