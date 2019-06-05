PATERNÒ, LEI LO LASCIA E LUI LE INCENDIA L'AUTO: ARRESTATO 50ENNE

I Carabinieri di Paternò hanno arrestato nella flagranza un 50enne del posto, poiché ritenuto responsabile di tentato incendio di autovettura, furto e danneggiamento aggravati.Sembra che il carattere...

I Carabinieri di Paternò hanno arrestato nella flagranza un 50enne del posto, poiché ritenuto responsabile di tentato incendio di autovettura, furto e danneggiamento aggravati.

Sembra che il carattere prevaricatore dell’uomo abbia costretto la donna, una paternese di 38 anni, ha porre fine alla loro convivenza.

Spiazzato dalla decisione, ha covato rancore tanto da organizzare la scorsa notte il raid contro la ex.

Individuata l’auto della donna, una Citroen C3 parcheggiata in piazza Carlo Aberto, ne ha danneggiato alcune parti (ha letteralmente sradicato come “trofei di guerra”: gli specchietti retrovisori, i tergicristalli e le targhe) per poi bucarne il serbatoio del carburante, raccogliere dentro una bottiglia la benzina e cospargerla su tutta la carrozzeria.

Pronto a dar fuoco a tutto, col pericolo di far propagare l’incendio alla vicine abitazioni, è stato bloccato in tempo dai militari di pattuglia, intervenuti sul posto grazie alla provvidenziale richiesta d’aiuto formulata da un passante alla centrale operativa della locale Compagnia.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.