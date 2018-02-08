95047

PATERNO: Ecco l’elenco degli scrutatori sorteggiati per l'elezioni politiche

PATERNO: Ecco l’elenco degli scrutatori sorteggiati per l'elezioni politiche

A cura di Redazione Redazione
08 febbraio 2018 17:45
PATERNO: Ecco l’elenco degli scrutatori sorteggiati per l'elezioni politiche -
News
Condividi

Sono stati nominati gli scrutatori che saranno destinati agli uffici elettorali di sezione per le elezioni alla Camera e al Senato che si terranno il prossimo 4 marzo.

Ecco l'elenco completo:

PATERNO: Ecco l’elenco degli scrutatori sorteggiati per l'elezioni politiche
PATERNO: Ecco l’elenco degli scrutatori sorteggiati per l'elezioni politiche

PATERNO: Ecco l’elenco degli scrutatori sorteggiati per l'elezioni politiche
PATERNO: Ecco l’elenco degli scrutatori sorteggiati per l'elezioni politiche
PATERNO: Ecco l’elenco degli scrutatori sorteggiati per l'elezioni politiche
PATERNO: Ecco l’elenco degli scrutatori sorteggiati per l'elezioni politiche
PATERNO: Ecco l’elenco degli scrutatori sorteggiati per l'elezioni politiche
PATERNO: Ecco l’elenco degli scrutatori sorteggiati per l'elezioni politiche
PATERNO: Ecco l’elenco degli scrutatori sorteggiati per l'elezioni politiche
PATERNO: Ecco l’elenco degli scrutatori sorteggiati per l'elezioni politiche
PATERNO: Ecco l’elenco degli scrutatori sorteggiati per l'elezioni politiche
PATERNO: Ecco l’elenco degli scrutatori sorteggiati per l'elezioni politiche
PATERNO: Ecco l’elenco degli scrutatori sorteggiati per l'elezioni politiche
PATERNO: Ecco l’elenco degli scrutatori sorteggiati per l'elezioni politiche
PATERNO: Ecco l’elenco degli scrutatori sorteggiati per l'elezioni politiche
PATERNO: Ecco l’elenco degli scrutatori sorteggiati per l'elezioni politiche

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047