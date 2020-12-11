PATERNÒ: L'ESORDIO MUSICALE DI FEDERICA TUMELLO

Si intitola “Amica musica”, ed è il primo brano della piccola Federica Tumello, 10 anni che fin da piccolina ha sempre avuto la passione per la musica. Passione che l’ha spinta, due anni fa, a studiar...

Si intitola “Amica musica”, ed è il primo brano della piccola Federica Tumello, 10 anni che fin da piccolina ha sempre avuto la passione per la musica. Passione che l’ha spinta, due anni fa, a studiare musica iniziando a suonare il pianoforte, e che ora studia anche canto con il maestro Pino Costa. Il brano amica musica nasce con il bisogno da parte di Federica di comunicare ciò che di più forte prova quando si trova a contatto con questa "amica musica". È un brano molto semplice, che nasce dal cuore e che trasporta chi lo ascolta in una realtà totalmente diversa da questi brutti momenti che stiamo vivendo oggi. Inoltre lo scopo di questo brano è quella di coinvolgere con le parole del brano anche i coetanei di Federica e immergerli in una tematica che nei nostri giorni sta sparendo con tutte le tendenze che troviamo sui social media. Vi presentiamo il suo brano, per la musica che proprio in questo periodo sta vivendo il suo momento peggiore, con il blocco dei concerti, e soprattutto pochissimi sostegni da parte del Governo al settore, in cui, dietro le quinte, lavorano migliaia di persone che hanno famiglia. Un buon ascolto, e un augurio a Federica per la sua passione. Luigi Saitta

