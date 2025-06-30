PATERNÒ. LETTERE ALLA REDAZIONE: ‘LA VILLA COMUNALE È UN PERICOLO, NON UN PARCO’

PATERNO' – 28 giugno 2025 – Una nuova segnalazione giunta in redazione riporta all’attenzione il tema, purtroppo sempre attuale, del degrado urbano a Paternò.Oggetto della denuncia è ancora una volta...

PATERNO' – 28 giugno 2025 – Una nuova segnalazione giunta in redazione riporta all’attenzione il tema, purtroppo sempre attuale, del degrado urbano a Paternò.

Oggetto della denuncia è ancora una volta la villa comunale, luogo che un tempo rappresentava un punto di riferimento per famiglie e bambini, oggi ridotto – stando a quanto riferito – in condizioni poco dignitose.

“Vi giro le foto di stamattina della villa comunale di Paternò – scrive un lettore. –

Queste sono le condizioni, ed era pure uno dei giorni in cui si può dire fosse ‘pulita’ rispetto al solito.

Sinceramente questa amministrazione fa acqua da tutte le parti. Abbiamo bambini piccoli che non possiamo portare alla villa per paura che gli venga qualche malattia.

La situazione è ormai sfuggita di mano”.Parole amare, che raccontano di un disagio concreto vissuto quotidianamente dai cittadini, preoccupati non solo per il decoro del proprio comune, ma anche per la salute dei più piccoli.

Un malcontento diffuso, che trova sfogo anche sui social e nelle segnalazioni spontanee come questa, nella speranza che chi di competenza ascolti e intervenga con urgenza.

Chiudendo il messaggio, il lettore aggiunge: “Spero scriviate due parole in merito. Buona serata e soprattutto grazie per quello che fate”.

A lui, e a tutti coloro che scelgono di condividere con noi ciò che non funziona, va il nostro grazie per la fiducia.

Come sempre, restiamo disponibili a ospitare eventuali repliche da parte dell’amministrazione comunale.