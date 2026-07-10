Paternò, l’ex Cinema Santa Barbara pronto a rinascere: sarà un nuovo spazio culturale

La struttura, ristrutturata con fondi PNRR, diventerà polo culturale polifunzionale. Previsto anche un Comitato di Indirizzo Culturale per programmare eventi e attività.

Un pezzo di storia di Paternò si prepara a tornare a vivere. L’ex Cinema Santa Barbara, in via Monastero, nel cuore del centro storico, potrebbe presto diventare uno dei nuovi punti di riferimento culturali della città.

La Commissione Straordinaria del Comune ha infatti approvato il documento che dà il via alla programmazione e alla valorizzazione dello spazio, ristrutturato grazie ai fondi del PNRR. Un passaggio importante per una struttura che per tanti paternesi non è soltanto un edificio, ma un luogo legato ai ricordi, alle serate al cinema e alla vita sociale di un’intera comunità.

L’ex Cinema Santa Barbara, attivo dal primo dopoguerra fino agli inizi degli anni ’90, è stato per decenni un punto di ritrovo per la città. Fu anche la prima sala cinematografica paternese a dotarsi dello schermo CinemaScope negli anni ’60. Poi la chiusura, il tempo passato e il progressivo deterioramento dell’immobile.

Adesso, dopo i lavori di recupero, la struttura cambia volto. Al piano terra è previsto un auditorium da 94 posti, mentre al primo piano ci sarà una sala da 156 posti destinata a conferenze e proiezioni. L’obiettivo è farne uno spazio polifunzionale, aperto a teatro, musica, cinema, incontri, rassegne e iniziative delle realtà del territorio.

Non si tratta quindi solo di riaprire un vecchio edificio, ma di restituire alla città un luogo che può contribuire a rianimare il centro storico e offrire nuove occasioni di partecipazione culturale.

Per organizzare le attività sarà istituito un Comitato di Indirizzo Culturale, composto da cinque membri, che avrà il compito di proporre eventi, programmare iniziative e contribuire anche alla scelta del nome definitivo dello spazio. Tra le ipotesi previste c’è pure il coinvolgimento della cittadinanza, con consultazioni pubbliche o concorsi di idee.

L’ex Cinema Santa Barbara, dunque, si prepara a una nuova vita. Da sala chiusa e dimenticata a possibile cuore culturale di Paternò: una sfida che adesso dovrà trasformarsi in fatti concreti, con eventi, programmazione e una vera apertura alla città.