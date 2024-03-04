PATERNÒ, LEZIONE SPECIALE PER I RAGAZZI DELL’ISTITUTO GIOACCHINO RUSSO

Gli agenti del Distaccamento Polizia Stradale di Randazzo hanno partecipato a un incontro sulla sicurezza stradale presso l’Istituto Tecnico Economico Statale “Gioacchino Russo” di Paternò. L’incontro...

L’incontro, promosso nell’ambito di un’assemblea d’Istituto, è stato fortemente voluto dagli stessi studenti, che hanno dimostrato un particolare interesse per il tema della sicurezza stradale. L’iniziativa è stata pienamente sostenuta dal Dirigente Scolastico, fortemente convinta dell’importanza di sensibilizzare i giovani su questo tema cruciale.

I poliziotti si sono intrattenuti gli studenti concentrandosi sull’importanza del rispetto delle regole del Codice della Strada. Questo argomento è stato particolarmente sentito dalla comunità studentesca, che ha recentemente subito una dolorosa perdita con la scomparsa di Riccardo, uno studente dell’Istituto, avvenuta lo scorso novembre. Il Comandante del Distaccamento rivolgendosi ai ragazzi ha sottolineato quanto sia necessario il rispetto delle norme stradali per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

I poliziotti hanno inoltre insistito sul senso di responsabilità che deve guidare il comportamento di ciascun individuo, consapevole che le proprie azioni possono avere conseguenze gravi e irreversibili non solo per sé stessi, ma anche per gli altri.

Questo momento di condivisione ha permesso agli studenti di riflettere sull’importanza di adottare comportamenti responsabili e consapevoli quando si è al volante, contribuendo così a prevenire gli incidenti e a proteggere la vita di tutti i cittadini.