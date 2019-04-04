Paternò: lieve incidente in Corso Italia
A cura di Redazione
04 aprile 2019 12:39
Scontro lieve tra una Peugeot 206 e una Lancia Ypsilon, in Corso Italia, nei pressi della Lidl di Paternò.
Non si conosce bene la dinamica dello scontro.
Ad avere la peggio una ragazza alla guida della Lancia Ypsilon, che per le ferite riportate, per fortuna non gravi, è dovuta ricorrere alla cure dei sanitari del 118 prontamente intervenuti.
La ragazza è stata condotta in ospedale per ulteriori accertamenti.
Il traffico in Corso Italia, a causa dell'incidente, ha subito rallentamenti.