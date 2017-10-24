95047

A cura di Redazione Redazione
24 ottobre 2017 15:52
PATERNO': LIEVE INCIDENTE IN VIA NAZARIO SAURO - LE FOTO -
Cronaca
Un lieve incidente è avvenuto stamattina nella centrale via Nazario Sauro, a tamponarsi, una Fiat Idea e una Fiat Marea che procedevano nella stessa direzione di marcia.

Non si conosce l'esatta dinamica dell'incedere, né il motivo che ha portato la Marea a tamponare l'auto che la procedeva.

Sul posto la Polizia municipale di Paternò, per i rilievi del caso.

Nulla di grave, per fortuna, per gli occupanti degli automezzi

 

