PATERNO': LIEVE INCIDENTE IN VIA NAZARIO SAURO - LE FOTO
Un lieve incidente è avvenuto stamattina nella centrale via Nazario Sauro, a tamponarsi, una Fiat Idea e una Fiat Marea che procedevano nella stessa direzione di marcia.Non si conosce l'esatta dinamic...
A cura di Redazione
24 ottobre 2017 15:52
Un lieve incidente è avvenuto stamattina nella centrale via Nazario Sauro, a tamponarsi, una Fiat Idea e una Fiat Marea che procedevano nella stessa direzione di marcia.
Non si conosce l'esatta dinamica dell'incedere, né il motivo che ha portato la Marea a tamponare l'auto che la procedeva.
Sul posto la Polizia municipale di Paternò, per i rilievi del caso.
Nulla di grave, per fortuna, per gli occupanti degli automezzi
