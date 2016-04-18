Paternò in linea per la Corri Catania

La raccolta fondi di quest’anno verrà infatti destinata al progetto “Ospedale a colori”, per l’allestimento a misura di bambino del Pronto Soccorso Pediatrico dell’Ospedale Garibaldi-Nesima

Per il quinto anno consecutivo l'Associazione PATERNÒ IN LINEA ha contribuito attivamente alla promozione dell'evento CORRI CATANIA e del relativo Progetto di solidarietà 2016, anche nella Città di Paternò.

I componenti dell’Associazione si sono infatti prodigati nella vendita di maglie e pettorali della manifestazione coinvolgendo tanti Amici ed alcune Associazioni Sportive e Culturali attive della Città di Paternò. Grazie alla gentile ospitalità dei titolari del KYANO SPYNA, frequentato locale della movida serale paternese, domenica 17 aprile si è reso infatti possibile lo svolgimento di una serata durante la quale si sono incontrate, per stare insieme ed acquistare le maglie dell’evento, le Associazioni e gli Amici di APAS PATERNò, ASSE SICILIA, BASKET CLUB PATERNÒ, BELTISTON SINATRA, VOLLEY CLUB ETNA, INGEGNERI VALLE DEL SIMETO, LEO PATERNÒ, MEDITERRANEA FITNESS, PATERNESI.COM, ZONAFRANCA, 95047.IT.

La raccolta fondi di quest’anno verrà infatti destinata al progetto “Ospedale a colori”, per l’allestimento a misura di bambino del Pronto Soccorso Pediatrico dell’Ospedale Garibaldi-Nesima, con l’obiettivo di rendere meno traumatica e più serena l’ospedalizzazione dei piccoli pazienti.

Il bilancio complessivo delle serata di beneficenza e dell’intera vendita gestita dall’associazione PATERNÒ IN LINEA, durante queste settimane che precedono l’evento Corri Catania previsto per domenica 8 maggio, è positivo, dichiara il vice Presidente dell’Associazione paternese Giuseppe Sapia. Sono infatti state vendute a Paternò in totale n°371 maglie + relativi pettorali. Un bel segnale che proviene da tanti paternesi amanti del benessere e della solidarietà per un grande e prestigioso evento che va ormai ben oltre la Città di Catania e la stessa Provincia.