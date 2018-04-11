95047

PATERNO': L'Istituto Francesco De Sanctis è Campione Provinciale 2018 di Calcio a 5

11 aprile 2018 08:21
Il Liceo Linguistico e delle scienze umane di Paternò Francesco De Sanctis ha conquistato il Titolo di Campione Provinciale di calcio a 5 tra i licei della Provincia Etnea

Giocato ieri il torneo finale, dove ha visto pareggiare, l'Istituto Francesco De Sanctis, 2 -2 nel primo incontro contro il Liceo Vaccarini di Catania e vittorioso nel secondo incontro contro Il Liceo Galileo Galilei di Catania 3 -1 quest'ultimo già vittorioso per 3 -2 contro il Vaccarini.

Guidati dai Prof.ri Salvo Cunsolo, Vincenzo Ciccia e Vincenzo Batticciotto

AccompagnatorI Alessandro Scuto Cristian Fusto

Calciatori Portieri Filippo Cavallaro e Antonino Campisi Diefnsori Simone Ronsivalle, Antonio Malaponte Valerio Fallica Federico Ficarra, Alfio Cunsolo Centrocampisti Simone Ronsivalle, Stefano Toscano, Placido Marcellino Attaccanti Luca Panassidi, Francesco Rifici.

Tra i Calciatori si sono distinti con le loro reti Placido Marcellino, Francesco Rifici, Stefano Toscano e Luca Panassidi

