PATERNÒ, LITE PER SOLDI: SPARA E UCCIDE IL FRATELLO

I Carabinieri della Compagnia di Paternò, hanno arrestato il 34enne Andrea BEFUMO resosi responsabile dell’omicidio del fratello Paolo, di anni 40.

Ieri sera intorno alle 23:30, in via Pergusa a Paternò, dopo una violenta lite scaturita dall'ennesima richiesta di denaro da parte della vittima, sembra fosse tossicodipendente, al fratello, quest’ultimo impugnava un revolver cal.38, detenuto illegalmente, esplodendo quattro colpi all'indirizzo del fratello che trasportato d’urgenza all’ospedale di Paternò vi è deceduto poco dopo.

L’omicida, rintracciato nell’immediato dai militari dell’Arma, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.

