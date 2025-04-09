PATERNÒ. LOTTA AL CAPORALATO: DENUNCIATI QUATTRO TRA DATORI E INTERMEDIARI, TRE ITALIANI E UNO STRANIERO

Prosegue con determinazione l’attività dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania N.I.L., da tempo impegnati nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno del caporalato, in costant...

In particolare, durante l’attuale campagna agrumicola, sono stati intensificati i controlli nelle aree della Piana di Catania, grazie alla collaborazione con i militari della Compagnia di Paternò.

Il caporalato rappresenta una grave forma di sfruttamento lavorativo che colpisce soprattutto i lavoratori stranieri in condizioni di vulnerabilità.

Si tratta di un sistema illecito di reclutamento della manodopera che, oltre a calpestare la dignità delle persone, danneggia profondamente l’economia legale, generando concorrenza sleale nei confronti delle aziende che operano nel rispetto delle normative vigenti e che già soffrono la crisi del settore agricolo.

Per contrastare questo fenomeno criminale, i servizi ispettivi dei Carabinieri sono stati avviati a partire dai principali punti di raccolta e reclutamento, attraverso un’attenta attività di osservazione e pedinamento che ha consentito di ricostruire i percorsi seguiti dai furgoni impiegati per trasportare i lavoratori nelle campagne, accertando l’effettivo impiego illecito di manodopera.

Durante le ultime verifiche, dunque, sono state individuate vere e proprie schiere di braccianti stranieri, reclutati in luoghi di incontro prefissati, che venivano poi condotti presso aziende agrumicole della zona.

I lavoratori erano costretti a raccogliere un minimo di 50 cassette al giorno, con una retribuzione di appena 90 centesimi a cassetta, in violazione del contratto collettivo nazionale che vieta espressamente il pagamento “a cottimo”, e quelli che non raggiungevano l’obiettivo non venivano più chiamato a lavorare.

A rendere ancora più gravi le condizioni di lavoro era la totale assenza delle più elementari misure di sicurezza e prevenzione degli infortuni, a dimostrazione di un contesto di sfruttamento sistematico.

È emerso, inoltre, che uno dei caporali pretendeva dai braccianti la restituzione di una parte della già misera retribuzione, aggravando ulteriormente la condizione di abuso e assoggettamento.

All’esito delle attività, in base agli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, i Carabinieri del N.I.L. hanno denunciato in stato di libertà 4 persone, tra datori di lavoro e intermediari, di cui 3 italiani e uno straniero, di età compresa tra 32 e 71 anni, ritenute responsabili di sfruttamento lavorativo, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.