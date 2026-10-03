Paternò, luce e rumori dall’ex stadio abbandonato: la segnalazione di alcuni cittadini
Una luce sarebbe stata notata all’interno della struttura intorno alle 23 di venerdì 2 ottobre. I residenti chiedono verifiche e controlli.
Una segnalazione è arrivata alla redazione di 95047.it in merito a una possibile presenza di persone all’interno dell’ex stadio di Paternò, struttura attualmente in stato di abbandono.
Secondo quanto riferito da alcuni cittadini, intorno alle ore 23 di venerdì 2 ottobre sarebbe stata notata una luce accesa provenire dall’interno dell’edificio. Contestualmente, sarebbero stati avvertiti anche rumori provenienti dall’area.
A documentare quanto osservato è stata scattata anche una fotografia, nella quale si nota effettivamente un punto illuminato all’interno della struttura. Dalla sola immagine, tuttavia, non è possibile stabilire chi si trovasse eventualmente all’interno né accertare le cause della presenza della luce.
La segnalazione pone soprattutto una questione di sicurezza. Trattandosi di una struttura abbandonata, un eventuale accesso non autorizzato potrebbe esporre le persone a possibili pericoli.
I cittadini che hanno contattato la redazione chiedono quindi che la situazione venga verificata e che, se necessario, vengano effettuati gli opportuni controlli da parte delle autorità competenti.
Al momento si tratta esclusivamente di una segnalazione ricevuta dalla redazione, in attesa di eventuali verifiche o ulteriori riscontri.