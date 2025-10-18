Paternò, malore alla guida: uomo perde il controllo dell’auto in via Santa Caterina
AGGIORNAMENTO Aggiornamento: purtroppo sono stati inutili i soccorsi per il 70enne colto da malore mentre era alla guida. Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118, per l’uomo non c’è st...
AGGIORNAMENTO
Aggiornamento: purtroppo sono stati inutili i soccorsi per il 70enne colto da malore mentre era alla guida.
Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.
Paura questa mattina in via Santa Caterina a Paternò.
Un automobilista, per cause riconducibili con ogni probabilità a un malore improvviso, ha perso il controllo del veicolo mentre percorreva la strada, terminando la corsa nei pressi di un distributore di carburante.
Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò per le operazioni di soccorso: l’uomo, infatti, era rimasto intrappolato all’interno dell’abitacolo.
Dopo essere stato estratto in sicurezza, è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 per i necessari accertamenti.
Presenti anche i Carabinieri per i rilievi e le operazioni di rito, oltre alla Polizia Municipale per la gestione del traffico.
Nel tratto interessato si registrano rallentamenti, poiché la circolazione è regolata a senso unico alternato per consentire le operazioni in sicurezza.
In aggiornamento