Paternò, malore improvviso mentre guida: si ferma in tempo e arrivano i soccorsi

Momenti di apprensione questa mattina a Paternò, in via Roma, nei pressi di piazza Indipendenza, dove un uomo avrebbe accusato un malore mentre si trovava alla guida della propria auto.

Secondo le prime informazioni disponibili, il conducente avrebbe avuto comunque la lucidità di accostare il veicolo e fermarsi sul lato della strada, evitando così possibili conseguenze più gravi per sé e per gli altri automobilisti in transito.

I primi soccorsi sarebbero stati prestati da un medico presente nella farmacia della zona, che si è immediatamente avvicinato per verificare le condizioni dell’uomo e prestargli assistenza.

Poco dopo è arrivata anche un’ambulanza del 118, che ha preso in carico il paziente per le cure del caso. Al momento non sono note le condizioni dell’uomo, ma l’intervento tempestivo dei presenti e dei sanitari ha permesso di gestire rapidamente la situazione.

La vicenda ha attirato l’attenzione di alcuni passanti e automobilisti che si trovavano nella zona in quel momento.