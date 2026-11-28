Paternò, mancano i loculi al cimitero: il Comune dispone l’utilizzo di quelli privati

Carenza di spazi per le tumulazioni nei cimiteri comunali. La Commissione straordinaria dispone l’utilizzo temporaneo dei loculi già assegnati ai cittadini e non ancora occupati.

Non ci sono più loculi disponibili nei cimiteri comunali di Paternò per procedere alla tumulazione delle salme. È quanto emerge dalla relazione del responsabile dell’VIII Settore del Comune, richiamata nell’ordinanza commissariale n. 63 del 26 novembre 2026.

Per fronteggiare la situazione, la Commissione straordinaria ha disposto l’utilizzo provvisorio e temporaneo dei loculi già assegnati in vita ai cittadini privati e non ancora utilizzati, oltre a quelli disponibili all’interno delle confraternite.

La misura si rende necessaria in attesa della realizzazione dei nuovi loculi e delle cappelle nel recinto C, reparto 3, del cimitero nuovo di via Balatelle. I lavori risultano in fase di consegna e il cronoprogramma prevede 180 giorni di lavorazioni.

Come evidenziato nell’ordinanza, il provvedimento è stato adottato con carattere di urgenza per tutelare l’igiene e la salute pubblica, prevenendo le possibili conseguenze igienico-sanitarie derivanti dalla mancata tumulazione delle salme giacenti negli obitori cimiteriali.

I loculi saranno assegnati provvisoriamente, previo versamento da parte dei richiedenti della somma necessaria per la tumulazione definitiva.

L’ordinanza stabilisce inoltre che i loculi utilizzati temporaneamente dovranno essere successivamente restituiti ai legittimi assegnatari nelle medesime condizioni originarie, con tutte le spese necessarie a carico del Comune di Paternò.

I concessionari dei loculi e i governatori delle confraternite saranno informati attraverso la pubblicazione del provvedimento all’Albo Pretorio comunale.

Nella giornata di oggi, venerdì 27 novembre, la Commissione straordinaria ha emanato una seconda ordinanza, la n. 64, per correggere un errore materiale contenuto nel precedente documento, fissando la scadenza del provvedimento al 30 giugno 2027.

Entrambe le ordinanze sono immediatamente esecutive.

Al momento, nei documenti comunali non viene specificato il numero delle salme in attesa di tumulazione, né quello dei loculi privati che saranno interessati dall’assegnazione temporanea.

Una situazione che evidenzia la necessità di nuovi spazi cimiteriali e alla quale il Comune ha deciso di far fronte attraverso una misura straordinaria, in attesa del completamento dei lavori..