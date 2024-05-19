PATERNO'. MANIFESTAZIONE IN VIA CONTESSA ADELAIDE: TRAFFICO IN TILT NEI PRESSI DELLO SVINCOLO E VIA LIMITROFE
Fortunatamente, non si tratta di nessun incidente stradale, ma numerose segnalazioni stanno giungendo in redazione nel pomeriggio di oggi. Il motivo? Una manifestazione in corso in un locale di via Co...
Fortunatamente, non si tratta di nessun incidente stradale, ma numerose segnalazioni stanno giungendo in redazione nel pomeriggio di oggi.
Il motivo? Una manifestazione in corso in un locale di via Contessa Adelaide, nei pressi dello svincolo "Palazzo di Ferro" della superstrada 121, che sta creando notevoli disagi al traffico.
Il grande afflusso di persone e le auto parcheggiate lungo la carreggiata stanno causando significativi rallentamenti, con ripercussioni che si estendono alle strade limitrofe, coinvolgendo anche l'ingresso dalla statale.
Gli automobilisti stanno affrontando lunghe code
I residenti della zona esprimono preoccupazione per l'impatto che eventi di questa portata possono avere sulla viabilità, sollecitando una migliore gestione del traffico in simili occasioni future.