PATERNÒ MANTIENE LA SUA STRISCIA VINCENTE: SUPERA LA JONICA 1-0 E SI AVVICINA AL GRANDE SCONTRO CON L'ENNA

Nell'ennesima dimostrazione di forza, il Paternò ha conquistato una vittoria cruciale domenica scorsa, superando la Jonica con un risultato di 1-0. Questo trionfo segna la nona vittoria consecutiva per la squadra, che ora guarda al futuro con determinazione e la volontà di continuare a sorprendere.

La partita è stata decisa al 76º minuto grazie al gol dell'ex giocatore Micoli, che ha sbloccato il risultato e regalato al Paternò un'altra preziosa vittoria. Questo successo non solo rafforza la posizione della squadra in classifica, ma aumenta anche la fiducia e la determinazione in vista delle sfide future.

La prossima settimana si preannuncia fondamentale per il Paternò, con un importante big match in programma per domenica 18 Febbraio, una partita che potrebbe definire l'intera stagione. Tuttavia, prima di affrontare questo impegno cruciale, la squadra si concentrerà sulla partita di Coppa, con l'andata degli ottavi nazionali che si disputerà a Bocale, in provincia di Reggio Calabria.

L'amministratore delegato Francesco Di Perna si è detto estremamente soddisfatto della performance della squadra e della determinazione dimostrata sul campo. Guardando con fiducia verso le prossime sfide, Di Perna ha invitato i tifosi a sostenere la squadra in questa settimana decisiva per le sorti della stagione. Con il sostegno dei tifosi e la determinazione dei giocatori, il Paternò si prepara ad affrontare le sfide che lo attendono con grande determinazione e ambizione.