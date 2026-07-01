Paternò, marciapiede trasformato in discarica: da tre giorni nessuno interviene

I cittadini denunciano la presenza di materassi e mobili abbandonati sul marciapiede da almeno tre giorni e chiedono un intervento urgente.

Ancora una segnalazione di degrado urbano arriva dai cittadini di Paternò. Questa volta a finire sotto i riflettori è via Fiume, dove da almeno tre giorni diversi rifiuti ingombranti sono stati abbandonati sul marciapiede senza essere rimossi.

Le immagini inviate alla redazione mostrano chiaramente la presenza di materassi, parti di un divano e altri materiali lasciati lungo la strada, davanti a un edificio. Una situazione che, oltre a compromettere il decoro urbano, crea disagi ai pedoni costretti a fare lo slalom tra gli ingombranti per poter transitare sul marciapiede.

I residenti della zona chiedono un intervento tempestivo affinché i rifiuti vengano rimossi al più presto e invitano a intensificare i controlli contro chi continua ad abbandonare indiscriminatamente mobili e altri materiali in strada. Un fenomeno che, purtroppo, continua a ripetersi in diversi quartieri della città e che alimenta il malcontento dei cittadini, soprattutto durante il periodo estivo.

L'auspicio è che la segnalazione possa portare a una rapida bonifica dell'area, restituendo decoro e sicurezza a una delle vie del centro cittadino.

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