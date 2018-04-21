PATERNO': MARIO E ROSALIA DA 50 ANNI INSIEME

Giornata di festa a Paternò per un evento particolare che interessa due dei suoi figli.Parliamo della coppia costituita dai coniugi La Spina Mario e Lo Presti Rosalia, che ieri hanno festeggiato le no...

Giornata di festa a Paternò per un evento particolare che interessa due dei suoi figli.

Parliamo della coppia costituita dai coniugi La Spina Mario e Lo Presti Rosalia, che ieri hanno festeggiato le nozze d'oro.

Di tempo ne è passato e oggi Mario e Rosalia, 76 anni lui e 70 anni lei, vantano con amore due figlii, Nunzia e Salvo, ed i nipoti Andrea, Riccardo, Jessica e Ionella.

Ieri mattina il Sindaco Nino Naso ha voluto incontrare presso il Palazzo Comunale Spina Mario e Rosalia per porgere, a nome dell’intera comunità cittadina, gli auguri più sentiti per il compimento del loro 50esimo anniversario di matrimonio.

..”Partecipare in prima persona a questi eventi mi riempie di gioia – dice il Sindaco – perché mi sento onorato di poter condividere i momenti più significativi della vita dei miei concittadini..”

In segno di compiacimento il Sindaco ha consegnato loro una targa ricordo delle Nozze d'Oro ed un omaggio floreale.

Inoltre, domenica alle ore 10,30 presso la chiesa di Santa Barbara si svolgerà la funzione religiosa

Ai coniugi La Spina e Lo Presti vanno i migliori auguri dei parenti e dei cari e a questi si aggiungono anche quelli di 95047.it