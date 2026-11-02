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Nuovo intervento di pulizia delle strade cittadine.

Paternò, martedì 3 novembre spazzamento delle strade: ecco le 19 vie interessate

Pubblicato il calendario dello spazzamento previsto per martedì 3 novembre. Ecco l'elenco completo delle vie interessate.

A cura di Redazione
02 novembre 2026 19:58
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Paternò, martedì 3 novembre spazzamento delle strade: ecco le 19 vie interessate -
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A Paternò, per la giornata di martedì 3 novembre 2026, è previsto un nuovo intervento di spazzamento delle strade cittadine.

Secondo il calendario comunicato, le operazioni di pulizia interesseranno 19 vie del territorio comunale.

Ecco l'elenco completo delle strade interessate:

  • Via C. Goldoni

  • Via G. Parini

  • Via G. Carducci

  • Via Ippolito Nievo

  • Via L. Ariosto

  • Via S. Bellia

  • Via S. Pellico

  • Via T. Tasso

  • Via U. Foscolo

  • Via G. Boccaccio

  • Via A. Fogazzaro

  • Via E. Vittorini

  • Via F. De Roberto

  • Via F. Guicciardini

  • Via M. Amari

  • Via N. Machiavelli

  • Via N. Tommaseo

  • Via Poliziano

  • Via S. Quasimodo

Si invitano i cittadini a prestare attenzione all'eventuale segnaletica temporanea presente nelle strade interessate, in particolare ai possibili divieti di sosta predisposti per consentire il regolare svolgimento degli interventi.

95047.it continuerà a pubblicare gli aggiornamenti sul calendario dello spazzamento delle strade a Paternò.

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