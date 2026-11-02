Paternò, martedì 3 novembre spazzamento delle strade: ecco le 19 vie interessate
Pubblicato il calendario dello spazzamento previsto per martedì 3 novembre. Ecco l'elenco completo delle vie interessate.
A Paternò, per la giornata di martedì 3 novembre 2026, è previsto un nuovo intervento di spazzamento delle strade cittadine.
Secondo il calendario comunicato, le operazioni di pulizia interesseranno 19 vie del territorio comunale.
Ecco l'elenco completo delle strade interessate:
Via C. Goldoni
Via G. Parini
Via G. Carducci
Via Ippolito Nievo
Via L. Ariosto
Via S. Bellia
Via S. Pellico
Via T. Tasso
Via U. Foscolo
Via G. Boccaccio
Via A. Fogazzaro
Via E. Vittorini
Via F. De Roberto
Via F. Guicciardini
Via M. Amari
Via N. Machiavelli
Via N. Tommaseo
Via Poliziano
Via S. Quasimodo
Si invitano i cittadini a prestare attenzione all'eventuale segnaletica temporanea presente nelle strade interessate, in particolare ai possibili divieti di sosta predisposti per consentire il regolare svolgimento degli interventi.
95047.it continuerà a pubblicare gli aggiornamenti sul calendario dello spazzamento delle strade a Paternò.