PATERNÒ, MATERASSO E CRUSCOTTO ABBANDONATI IN PIENO CENTRO: LA SEGNALAZIONE A 95047.IT

PATERNO’ – Ancora una volta i nostri lettori ci aiutano a raccontare (e denunciare) il volto quotidiano della città. Attraverso il canale WhatsApp di 95047.it al numero 393 9504777, è arrivata una seg...

A cura di Redazione Redazione
20 maggio 2025 15:47
News
PATERNO’ – Ancora una volta i nostri lettori ci aiutano a raccontare (e denunciare) il volto quotidiano della città. Attraverso il canale WhatsApp di 95047.it al numero 393 9504777, è arrivata una segnalazione che lascia poco spazio ai commenti.

L’immagine descritta è quella di un “biglietto da visita” tutt’altro che decoroso per chi entra a Paternò: un materasso matrimoniale e addirittura un cruscotto d’auto abbandonati sul marciapiede. Il tutto si trova in via Vittorio Emanuele, all’altezza del passaggio a livello, uno dei principali ingressi cittadini.

Una zona centrale, trafficata, che dovrebbe accogliere e dare un’impressione positiva a chi arriva o attraversa la città. Invece, a farla da padrone sono incuria e inciviltà.

Il materasso giace piegato accanto al cruscotto, quasi a voler comporre un triste “salotto” a cielo aperto tra i rifiuti, sotto gli occhi di residenti e passanti.

La segnalazione non è solo una denuncia, ma anche un appello. L’appello a un maggiore senso civico, al rispetto degli spazi pubblici, e soprattutto all’intervento delle autorità competenti affinché situazioni del genere non si ripetano.

Come redazione, continueremo a dare voce ai cittadini che, con senso di responsabilità, scelgono di non voltarsi dall’altra parte.

