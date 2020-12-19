PATERNÒ - MAXI FINANZIAMENTO DA 25 MILIONI DI EURO PER LE SCUOLE PATERNESI

Il Comune di Paternò si è aggiudicato un finanziamento regionale dell'Assessorato all'Istruzione ed alla Formazione Professionale - Dipartimento dell'Istruzione e del diritto allo studio, per messa in...

Il Comune di Paternò si è aggiudicato un finanziamento regionale dell'Assessorato all'Istruzione ed alla Formazione Professionale - Dipartimento dell'Istruzione e del diritto allo studio, per messa in sicurezza, adeguamento sismico ed adeguamento degli impianti per sei plessi scolastici di competenza comunale, per un importo complessivo di 24.779.108,50 euro così ripartiti:

- Plesso succursale via Libertà: €. 3.630.000,00

- Istituto "Marconi" - Plesso Falconieri: €. 6.597.984,00

- III Circolo Didattico "Aldo Moro": €. 4.423.203,00

- Istituto "Marconi" Plesso 1 via Virgilio: €. 2.550.000,00

- Ex IV Circolo Didattico Viale Kennedy: €. 5.421.921,50

- Istituto "Marconi" - Plesso 2 via Virgilio: €. 2.150.000,00

L'assessore ai Lavori Pubblici, Luigi Gulisano, commenta così: "Ringrazio di vero cuore tutti gli uffici che si sono prodigati, insieme all'Amministrazione, per il raggiungimento di questo importante risultato. Le scuole rappresentano per noi un elemento amministrativo di massima priorità e di conseguenza ci siamo sempre comportati, riservandogli sempre massima attenzione. I progetti verranno finanziati al massimo entro fine 2021".