PATERNO’: MAXI RISSA IN PIAZZA INDIPENDENZA, INTERVENGONO I CARABINIERI
A cura di Redazione
09 agosto 2019 07:37
Maxi rissa a Paternò, in pienissimo centro.
Il fatto è avvenuto ieri sera intorno alle ore 23 in piazza Indipendenza.
Alcune persone, si sono scontrati prima verbalmente, poi sono passati alle mani.
Durante la colluttazione una donna è rimasta ferita, e trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti.
Ignoti i motivi che hanno fatto degenerare la situazione, finita a botte
Sul posto sono prontamente intervenuti due pattuglie dei Carabinieri ed una ambulanza del 118.
