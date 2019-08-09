95047

PATERNO’: MAXI RISSA IN PIAZZA INDIPENDENZA, INTERVENGONO I CARABINIERI

Maxi rissa a Paternò, in pienissimo centro.Il fatto è avvenuto ieri sera intorno alle ore 23  in piazza Indipendenza.Alcune persone, si sono scontrati prima verbalmente, poi sono passati alle mani.Dur...

A cura di Redazione Redazione
09 agosto 2019 07:37
PATERNO’: MAXI RISSA IN PIAZZA INDIPENDENZA, INTERVENGONO I CARABINIERI -
News
Condividi

Maxi rissa a Paternò, in pienissimo centro.

Il fatto è avvenuto ieri sera intorno alle ore 23  in piazza Indipendenza.

Alcune persone, si sono scontrati prima verbalmente, poi sono passati alle mani.

Durante la colluttazione una donna è rimasta ferita, e trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti.

Ignoti i motivi che hanno fatto degenerare la situazione, finita a botte

Sul posto sono prontamente intervenuti due pattuglie dei Carabinieri  ed una ambulanza del 118.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047