PATERNO’: MAXI RISSA IN PIAZZA INDIPENDENZA, INTERVENGONO I CARABINIERI

Maxi rissa a Paternò, in pienissimo centro.Il fatto è avvenuto ieri sera intorno alle ore 23 in piazza Indipendenza.Alcune persone, si sono scontrati prima verbalmente, poi sono passati alle mani.Dur...

A cura di Redazione 09 agosto 2019 07:37

Condividi