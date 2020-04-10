95047

PATERNO': MAZZO DI FIORI NEI CIMITERI DEPOSTE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

10 aprile 2020 19:07
Questo pomeriggio il Sindaco,  insieme al vicario foraneo Padre Alessandro Ronsisvalle, all'Amministrazione Comunale, al Presidente dell’Assise Civica Filippo Sambataro e a tutti i capigruppo del Consiglio Comunale hanno fatto visita ai due due civici Cimiteri della città: quello monumentale sulla Collina Storica ed il Cimitero nuovo di via Balatelle.

Abbiamo consegnato un simbolico mazzo di fiori ai nostri cari defunti, dice il sindaco Nino Naso: "in un momento di così forte apprensione per tutto il Paese, ci è sembrato giusto porgere il nostro omaggio ai nostri concittadini che hanno lasciato la vita terrena per ricongiungersi a Cristo, alla vigilia di questa Pasqua di privazioni e sacrifici per tutti i nostri concittadini."

