PATERNÒ: MECCANICO IN MANETTE, NASCONDEVA DENTRO IL CALCIOBALILLA UNA PISTOLA CON IL COLPO IN CANNA

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò, coadiuvati dai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, hanno arrestato nella flagranza un 45enne del posto, poiché rit...

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò, coadiuvati dai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, hanno arrestato nella flagranza un 45enne del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione di arma clandestina e detenzione illegale di munizionamento.

Al termine di una breve ma proficua attività info-investigativa, i militari hanno fatto irruzione in quel locale adibito ad autonoleggio ed officina meccanica, ubicato in contrada Fossa della Creta a Paternò, luogo in cui, attraverso un’accurata perquisizione, è stata rinvenuta e sequestrata: 1 pistola beretta modello “950 b”, con matricola abrasa e colpo in canna e 4 proiettili calibro 22.

L’arma, nei prossimi giorni, sarà inviata agli esperti del R.I.S. di Messina che potrebbero, oltre a ripristinare la matricola, accertarne l’eventuale utilizzo in pregressi episodi criminosi.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.