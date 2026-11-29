Paternò, medaglia di bronzo al merito ANPAS per Salvatore Pappalardo

Il riconoscimento è stato conferito a Roma durante il 55° Congresso nazionale ANPAS per l’impegno e la dedizione al volontariato.

Importante riconoscimento per il mondo del volontariato paternese. Salvatore Pappalardo, dell’ANPAS di Paternò, è stato insignito della medaglia di bronzo al merito per il suo impegno, la dedizione e il contributo offerto alle Pubbliche Assistenze del movimento ANPAS e all’intera comunità di Paternò.

La cerimonia di premiazione si è svolta durante il 55° Congresso nazionale ANPAS, tenutosi a Roma dal 25 al 29 novembre 2026.

La Commissione Nazionale delle Benemerenze ha voluto premiare quattro realtà delle Pubbliche Assistenze siciliane. Tra i destinatari dei riconoscimenti figura Salvatore Pappalardo, rappresentante dell’ANPAS di Paternò.

Un importante attestato di stima che valorizza l’impegno nel volontariato, la solidarietà e lo spirito di servizio nei confronti della collettività.

La medaglia rappresenta un motivo di orgoglio non soltanto per Pappalardo e per l’associazione paternese, ma anche per l’intera comunità cittadina.

Un riconoscimento che accende i riflettori sul prezioso lavoro svolto quotidianamente dai volontari, sempre al servizio del territorio e delle persone in difficoltà.