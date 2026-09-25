Paternò, mensa scolastica: il Comune attende ancora riscontro da due istituti
La comunicazione pubblicata questa mattina sul sito istituzionale del Comune di Paternò
Paternò – Mensa scolastica ancora in attesa di conferme in alcuni plessi della città. Questa mattina, 25 settembre, il Comune di Paternò ha pubblicato sul proprio sito istituzionale una comunicazione relativa all’avvio del servizio.
La Commissione Straordinaria, lo scorso 3 settembre, aveva chiesto all’Istituto Comprensivo G.B. Nicolosi – plesso Scala Vecchia e all’Istituto Comprensivo G. Marconi – plesso Falconieri di confermare la necessità di avviare il servizio di mensa scolastica.
A distanza di oltre tre settimane, però, secondo quanto comunicato ufficialmente dal Comune, non sarebbe ancora arrivato alcun riscontro da parte dei due istituti interessati.
La nota, pubblicata oggi nella sezione dedicata alla scuola del portale istituzionale, porta quindi all'attenzione la situazione mentre si attende una risposta necessaria per proseguire con i passaggi relativi all'attivazione del servizio.
Adesso si attendono eventuali comunicazioni da parte dei due istituti e ulteriori aggiornamenti sulla partenza della mensa scolastica nei plessi interessati.
95047.it resta a disposizione per eventuali repliche o chiarimenti da parte degli istituti coinvolti.