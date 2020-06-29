PATERNO’: MERCOLEDÌ 1 LUGLIO, SOSPENSIONE SOSTA VEICOLARE NEL TRATTO TRA VIA STAZIONE, ROTATORIA DI VIA VITTORIO EMANUELE E NEL TRATTO ANTISTANTE LA VILLA COMUNALE

Con Ordinanza n.072/2020 è sospesa, per giorno 01 Luglio 2020, dalle ore 00.00 e fino a conclusione dei lavori, la sosta veicolare, con obbligo della sanzione accessoria della forzata rimozione, su tu...

Con Ordinanza n.072/2020 è sospesa, per giorno 01 Luglio 2020, dalle ore 00.00 e fino a conclusione dei lavori, la sosta veicolare, con obbligo della sanzione accessoria della forzata rimozione, su tutta la Piazza Stazione, su tratto di via Stazione, tra Piazza Stazione e la rotatoria di via Vittorio Emanuele, e nel tratto di via Vittorio Emanuele compreso tra la linea ferrata della F.C.E. ed il chiosco di via Vittorio Emanuele ricadente nello spiazzo antistante la Villa Comunale Moncada ,ambedue le carreggiate, per permettere la pulizia del tratto stradale.

Potranno derogare alla presente tutti i veicoli in servizio per O.P. ed in stato di soccorso, quelli di erogazione di pubblici servizi ( ENEL, TELECOM, etc. ), compatibilmente alla sussistenza delle condizioni di sicurezza connesse allo stato dei lavori, e quelli utilizzati strumentlamente per la esecuzione dei lavori

Quanto sopra descritto, sarà evidenziato dall’apposita segnaletica mobile.