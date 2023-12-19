PATERNO'. MERCOLEDÌ CONCERTO DI NATALE DELL'ORCHESTRA DELL'IC DON MILANI
Il concerto spazierà tra brani classici e moderni, offrendo al pubblico un'esperienza musicale coinvolgente e variegata. Saranno eseguiti brani moderni come Last Christmas (Wham), War is Over (John Lennon), e classici come Let it Snow (Frank Sinatra), Astro del Ciel, Adeste Fideles, per poi chiudere con un classico brano natalizio, Feliz Navidad di Jose Feliciano.
Il concerto, trasporterà gli spettatori in un viaggio emozionante e coinvolgente tra il talento dei musicisti dell’Orchestra dell’IC Don Milani di Paternò, il coro delle classi quinte della primaria e il coro dei docenti dell’IC Don Milani.
L’indirizzo musicale dell’I.C Don Milani di Paternò , nato nel 2005, è l’UNICA realtà presente nel territorio abilitata a fornire un percorso di studi musicali con ordinanza del M.I.U.R., offrendo la possibilità di approfondire gratuitamente lo studio di quattro strumenti quali Violino, Pianoforte, Chitarra, Percussioni Classiche e Batteria.
Gli studenti non seguiranno dei semplici laboratori di strumento, ma un percorso triennale di studi, con lezioni personalizzate ad hoc per ogni singolo allievo.
A conferma del livello raggiunto, l’orchestra dell’I.C Don Milani ha conseguito il primo premio nell’ambito del concorso internazionale per orchestre “Amigdala”, distinguendosi tra le migliori scuole ad indirizzo musicale della Sicilia e non solo.