PATERNO' IL MESSAGGIO DI AUGURI DI PADRE ALESSANDRO RONSISVALLE

PATERNO' IL MESSAGGIO DI AUGURI DI

Carissimi lettori di 95047,

Buon Natale!

Che questa festa porti in tutte le vostre case, la pace di Dio che si fa uomo e scende in mezzo a Noi.

Celebrare anche quest’anno il Natale ci fa sperimentare in modo tangibile l’amore che Dio ha per Noi.

Natale è proprio la festa dell’Amore:

Amore di Dio che si fa uomo per Noi;

Amore della Madonna che lo accoglie;

Amore di Giuseppe che si prende cura del bambino

Il mistero del Natale, che è luce e gioia, interpella e scuote, perché nello è stesso tempo un mistero di speranza e di tristezza.

Porta con sé un sapore di tristezza, in quanto l’Amore non è accolto, la vita viene scartata.

Così accade a Giuseppe e Maria, che trovarono le porte chiuse e posero Gesù in una mangiatoia, “perché per loro non c’era posto nell’alloggio”.

Gesù nasce rifiutato da alcuni nell’indifferenza dei più.

Anche oggi ci può essere la stessa indifferenza, quando Natale diventa una festa dove i protagonisti siamo noi anziché Lui, quando le luci del commercio gettono nell’ombra la luce di Dio.

Quando ci affamiamo per i regali restiamo insensibili a chi è emarginato.

Questa mondanità ci ha rubato il Natale!

Dio è innamorato di Noi ci attira con la sua tenerezza, nascendo come uno di Noi

Pensiamo a chi è meno fortunato, a chi è in difficoltà, andiamo incontro, cambiando il loro presente e donando loro un futuro.

Quest’anno il Natale sia davvero la festa dell’Amore e della speranza per tutti uomini di buona volontà.

PADRE ALESSANDRO RONSISVALLE