PATERNO': "Mia figlia è morta per una febbre e un mal di pancia." - Rivedi il Servizio di pomeriggio 5

I genitori della piccola intervistati a Pomeriggio Cinque, ieri pomeriggio da Barbara D'UrsoCLICCA QUA PER GUARDARE L'INTERVISTAMuore a quattro anni per un errore medico, ne parliamo a

I genitori della piccola intervistati a Pomeriggio Cinque, ieri pomeriggio da Barbara D'Urso

CLICCA QUA PER GUARDARE L'INTERVISTA

Muore a quattro anni per un errore medico, ne parliamo a #Pomeriggio5 Pubblicato da Pomeriggio 5 su venerdì 6 aprile 2018

https://www.youtube.com/watch?v=3omYWK0k2eo&feature=youtu.be

La Procura di Catania ha aperto un’inchiesta sulla morte di una bimba di 4 anni e mezzo affetta da talassemia, avvenuta il 15 marzo scorso al Policlinico. Il 22 giugno scorso si era sottoposta al trapianto del midollo osseo nell’ospedale Bambin Gesù di Roma. Ieri l’autopsia. Il reato ipotizzato è omicidio colposo contro ignoti. La notizia è riportata dal quotidiano La Sicilia. A presentare una denuncia-esposto è stata la famiglia, per verificare eventuali responsabilità dell’ospedale Bambin Gesù e del Policlinico di Catania.

Sei mesi dopo l’intervento la piccola presentava altalenanti episodi febbrili, dolori addominali e diarrea. A febbraio a Roma è visitata per controlli sul decorso post operatorio e le sue condizioni sono definite “discrete”.

Rientrata a Catania, la febbre è rimasta e al ritorno a Roma i medici hanno riscontrato una complicazione causata da una cistite che è stata poi definita come “risolta”. Nuova prescrizione medica e rientro a Catania, ancora con febbre, dolori addominali, vomito, diarrea e un gonfiore addominale.

Il 6 marzo il ricovero nel Policlinico di Catania, dove da esami è emerso un bassissimo livello del valore delle piastrine e dell’emoglobina. Il 10 marzo, secondo quanto raccontano i genitori, ha avuto lancinanti dolori alla pancia.

Le condizioni sembravano migliorare e il 12 marzo un campione del suo midollo osseo è stato spedito all’ospedale Bambin Gesù per essere analizzato. Il 14 marzo, ancora con difficoltà respiratorie, è stata trasferita in rianimazione e sottoposta per due volte a una Tac. È morta poco dopo la mezzanotte del 15 marzo.